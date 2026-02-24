Dolar
43.86
Euro
51.68
Altın
5,121.92
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
63,057.00
BIST 100
14,029.28
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
60 saniyede bugün (24 Şubat 2026)

Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
