60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
60 saniyede bugün (12 Ağustos 2025)

Gürcistan Cumhurbaşkanı: (Rusya-Ukrayna) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstermiş olduğu rol barış için son derece önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı
Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı
YÖK'ten "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin açıklama
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

