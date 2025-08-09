Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,193.30
BTC/USDT
116,909.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
60 saniyede bugün (09 Ağustos 2025)

Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AJet filosunu gençleştirmeye devam ediyor
2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi
Türk Yıldızları Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı
İletişim Başkanı Duran'dan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyona ilişkin açıklama

Benzer haberler

60 saniyede bugün (09 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (09 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (08 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (07 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (06 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (06 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (04 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (04 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet