Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,193.40
BTC/USDT
118,558.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
60 saniyede bugün (10 Ağustos 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anafartalar Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı
İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (10 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (10 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (09 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (08 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (07 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (07 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (06 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (06 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet