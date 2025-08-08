Dolar
40.68
Euro
47.48
Altın
3,388.33
ETH/USDT
3,959.10
BTC/USDT
116,750.00
BIST 100
10,996.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”na katılıyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
60 saniyede bugün (08 Ağustos 2025)

Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı
Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne davet
Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

Benzer haberler

60 saniyede bugün (08 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (08 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (07 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (06 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (04 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (04 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (03 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet