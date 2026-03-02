Dolar
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Mart 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
60 saniyede bugün (02 Mart 2026)

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşım

