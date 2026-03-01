Dolar
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Mart 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
60 saniyede bugün (01 Mart 2026)

İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

