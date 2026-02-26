Dolar
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Şubat 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
60 saniyede bugün (26 Şubat 2026)

Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
Bakan Kurum: COP31 yalnızca bir konferans olmayacak, iklim eyleminde bir dönüm noktası olacak
Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü
TİHEK'ten YouTube'un Gazze kısıtlamalarına ayrımcılık cezası
