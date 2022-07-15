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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Moskova'da '15 Temmuz Destanı' fotoğraf sergisi düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı.

Dmitri Chirciu   | 15.07.2022
Moskova'da '15 Temmuz Destanı' fotoğraf sergisi düzenlendi Fotoğraf: Dmitri Chirciu/AA

Moskova

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği organizasyonuyla Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen sergiye, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları, basın mensupları, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Samsar, burada yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemine işaret ederek, "O akşam yaşananları hatıralarımızda daima taze tutmak, hain terör örgütüne karşı halkımızın verdiği mücadeleyi ölümsüzleştirmek ve kahraman şehitlerimizin aziz anılarını yaşatmak, bundan sonra böyle bir olayın bir daha asla vuku bulamaması için önemlidir." dedi.

Türk halkının özgürlüğe aşık ve demokrasiye tutkulu olduğunu belirten Samsar, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkanların demokrasi destanı yazdığını vurguladı.

Anadolu Ajansının da fotoğraflarının yer aldığı sergide, 15 Temmuz anısına Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan anma filmi gösterildi.

Sergiye katılanlara, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.

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