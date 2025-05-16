Rus piyasaları İstanbul’daki barış müzakerelerinin sonucunu olumlu karşıladı
Rusya'da piyasalar, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ardından yükselişe geçti.
Moskova
Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 2.860 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 artışla 1122 puana yükseldi.
Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görüyor.
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Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün İstanbul’da doğrudan müzakereler gerçekleştirdi.
İki ülkenin heyet başkanları, yaptıkları açıklamalarda, müzakerelerin “yapıcı” geçtiğini söyledi.