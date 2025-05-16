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Dünya

Zelenskiy, müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerektiğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 6'ncı zirvesinde konuştu.

Zeynep Katre Oran, Şilan Turp  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Zelenskiy, müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerektiğini belirtti

Ankara

Ukrayna'da barışın sağlanmasına ihtiyaç olduğunu, Avrupa'da istikrarın devamının da buna bağlı olduğunu ifade eden Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerin barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Dün Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, Putin'le Ankara ya da İstanbul'da doğrudan görüşmeye, tüm önemli meseleleri çözmeye hazırdık. Ama Putin kabul etmedi." dedi.

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Toplantılara katılmak üzere İstanbul'da bulunan Rus heyetinin üst düzey yetkililerden oluşmadığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın barış konusunda kararlı olup olmadığını görmek amacıyla Ukrayna heyetini İstanbul'a gönderdiğini kaydetti.

"Bir numaralı önceliğimiz tam, koşulsuz ve dürüst bir ateşkes." ifadesini kullanan Zelenskiy, bugün İstanbul'daki görüşmelerden en azından ateşkesle başlayan bir sonuç alınması gerektiğini vurguladı.

"Putin'i heyetine gerçek bir yetki vermeye çağırıyorum"

Zelenskiy, 2022'deki müzakereleri bozanların Ukrayna ya da Batılı liderler olmadığını belirterek, "Görüşmelere boş kafalar gönderen Ruslardı ve bu da diplomasinin anlamını yok ediyor." diye konuştu.

"Eğer bugün Rus heyetinin gerçekten sadece tiyatral olduğu ve herhangi bir sonuç üretemediği ortaya çıkarsa, dünya buna yanıt vermelidir." diyen Zelenskiy, enerji sektörü ve bankalara yönelik yaptırımlar da dahil olmak Rusya'ya "güçlü bir tepki" verilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna, savaşı sona erdirmek için tüm gerçekçi adımları atmaya hazır. Putin'i, heyetine gerçek bir yetki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Ölümlere tam anlamıyla son verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Müzakere sürecinde en azından asgari düzeyde bir güven tesis etmeliyiz. Bu da savaş esirlerinin serbest bırakılması, kaçırılan Ukraynalı çocukların geri verilmesi ve sivil rehinelerin serbest bırakılmasıyla sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek istediğini belirterek, "Başkan ile yakın çalışmaya devam etmemiz ve mümkün olduğunca koordineli olmamız gerekiyor. Uzun vadeli ABD desteği de hayati önem taşıyor." dedi.

"Hangi konuların liderlik düzeyinde ele alınması gerektiğini net bir şekilde belirlememiz ve tanımlamamız gerekiyor, daha aşağı düzeyde değil." diyen Zelenskiy, bu görüşmeler aracılığıyla hem Ukrayna hem de tüm Avrupa için "yeni bir güvenlik mimarisi" oluşturmaya başlandığını kaydetti.

Zelenskiy ve AB liderleri, ABD Başkanı Trump ile müzakereleri görüştü

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, telefon üzerinden ABD Başkanı Trump ile ortak görüşme gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Telegram hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, "İstanbul'daki toplantıyı görüştük. Ukrayna gerçek barış için en hızlı adımları atmaya hazırdır ve dünyanın güçlü bir duruş sergilemesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Savaşı sona erdirmek yönünde Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul etmemesi durumunda Moskova'ya baskıyı artırma çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Rusya'ya yönelik baskı, Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar sürdürülmeli. Dünya çapında yardım eden herkese teşekkür ederim." dedi.

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