FETÖ darbe girişiminde, Ankara'da bacağından vurularak gazi olan Fazıl Boztaş, aradan geçen 2 yıla rağmen 15 Temmuz gecesi yaşadıklarının halen rüyalarına girdiğini belirtti.

Fotoğraf:AA/Hüseyin Demirci

KARS - HÜSEYİN DEMİRCİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Ankara'da bacağından vurularak gazi olan Fazıl Boztaş, "İki yıl geçmesine rağmen o hain ve korkunç gece hala rüyalarımıza giriyor. Rabb'im bir daha yaşatmasın." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün Ankara'da bulunan 4 çocuk babası Fazıl Boztaş, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. Burada hain darbe girişimine karşı duran Boztaş, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

Gazi Fazıl Boztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan halkın darbe girişimini püskürttüğünü belirtti.

Ülkenin son anda bölünmekten kurtulduğunu anlatan Boztaş, "Ülkemiz Allah korusun, bu darbe girişimiyle bölünseydi Türkiye gibi komşumuz yok, kime sığınacaktık?" dedi.

- "O hain ve korkunç gece halen rüyalarımıza giriyor"

Boztaş, 15 Temmuz gecesinin zor bir gece olduğunu ifade ederek "İki yıl geçmesine rağmen o hain ve korkunç gece halen rüyalarımıza giriyor. Rabb'im bir daha yaşatmasın inşallah. Ülkemize ihanet eden hainler içimizden temizlendi. 15 Temmuz gecesi yaşanan o olayları unutmamız mümkün değil, unutulmaz da." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinin hafızasından hiç çıkmadığını ve o anları unutamadığını vurgulayan Boztaş, şunları kaydetti:

"Çünkü unutulacak bir olay değil. Biz çocuklarımıza söylüyoruz. Ailenize, vatanınıza, milletinize hayırlı evlatlar olarak yetişin. Elimizden geldiğinde çocuklarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Ülkemize hep beraber sahip çıkmayı öğretiyoruz. Rabb'im bir daha böyle bir olay göstermesin hainlere fırsat vermesin. Hain gecede ölen şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."