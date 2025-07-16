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Ülke genelindeki camilerde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Ekip  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Ülke genelindeki camilerde sela okundu Fotoğraf: Alperen Baran Metecan/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

İstanbul

Sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'daki camilerden duyuldu.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar, kentin sembol noktalarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden sela okunmasını cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "la ilahe illallah" mahyası asıldı, Büyük Çamlıca Camisi'nin mahyasına da Türk bayrağı yansıtıldı.

Cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Selalar okunuyor… Bu ruh bu millette oldukça, hiçbir hain girişim başarıya ulaşamayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla tüm camilerde eş zamanlı sela verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Selalar okunuyor… Bu ruh bu millette oldukça, kökü dışarıda hiçbir hain girişim başarıya ulaşamayacaktır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet, aziz milletimize şükranla… Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal."

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