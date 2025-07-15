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Gündem

Emine Erdoğan'dan "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Emine Erdoğan'dan "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım yaptı.

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Paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti. Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."

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