Emine Erdoğan'dan "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti." ifadesini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline ilişkin paylaşım yaptı.
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Paylaşımda, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz 'En Uzun Gece' destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti. Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."
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15 Temmuz’un yıl dönümünde ilk temsilini izlediğimiz “En Uzun Gece” destanı, milletimizin azim ve inançla yazdığı o eşsiz direnişi bir kez daha yüreklerimize nakşetti.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2025
Bu büyük mücadeleyi unutmamak ve unutturmamak için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum.… pic.twitter.com/ZUg19UkkSo