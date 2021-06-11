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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 36 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 kişiden 36'sı itirafçı oldu.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 11.06.2021
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 36 şüpheli itirafçı oldu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan zanlılardan 36'sı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri 238 kişiyi teşhis ettikleri belirtilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin teşhis ettiği 131 kişiden 45'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, teşhis edilen diğer 107 kişinin ise örgütsel bağlantılarına yönelik detaylı araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 46'sı gözaltına alınmıştı.

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