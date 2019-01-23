FETÖ sanığı bilgisayar korsanlarının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ

Kayseri'de, siyasilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa ettikleri, devlet büyüklerine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları, WhatsApp'ta "Yurtta Sulh Konseyi" isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri iddiasıyla hakkında soruşturma açılan 1'i tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ç, tutuksuz sanıklar Y.Y, Y.E, Y.Y, S.C.Y, O.D, K.G, F.K. A.Ö. ve Ç.E. ile avukatları katıldı. Müşteki TBMM avukatı ile mağdur FOX TV çalışanları Öznur Aslan ve Erol Candabakoğlu'nun avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ç.E, savunmasında, "Börteçine Siber Tim" isimli siteyi kendisinin kurmadığını, burada editörlük yaptığını, "alakurt" ismini kullandığını ve sadece paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Bu siteden, devlet büyükleri, parti başkanları, bakanlar, milletvekili ve aralarında TBMM'nin de bulunduğu birçok resmi kurumun kişisel bilgilerini sosyal medya hesaplarından paylaşmalarının tamamen milliyetçi duygularından kaynaklandığını öne süren Ç.E, bunu talimatla yapmadığını, herhangi bir maddi çıkar sağlamadığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Sanık A.Ç, internette önemli isimlerin sosyal medya hesaplarına girerek özel bilgilerini çalıp paylaşımda bulunduğu iddiasının doğru olmadığını savundu.

Mahkeme başkanının, "Evinde ele geçirilen bilgisayarın hard diskinde, MİT ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan gizli yazışmalara ilişkin evrak, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli belgeler, PKK/KCK'nın yurt dışında bulunan önemli bir ismine yönelik istihbarat yazışmaları ne arıyordu?" sorusu üzerine sanık A.Ç, şunları söyledi:

"Bu belgelerin tamamı internette mevcuttu. Buradan temin ettim, emniyet ve jandarmaya verecektim. 15 Temmuz darbe girişiminde bazı askerlerin öldürüldüğü ve başı kesildiği yönünde haberler çıktı. Ağabeyim de asker olduğu için bilinçsiz paylaşımlarda bulundum. Pişmanım ve yaptıklarımdan utanıyorum. 20 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Sanık A.Ö, bilgisayar konusunda kendisini geliştirmek üzere gruba girdiğini öne sürerek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sayfasını ise kendisinin hacklemediğini savundu.

Sanık Y.E, Fuat Avni paylaşımlarını ne amaçla yapılmadığını bilmeden paylaştığını ileri sürerek "Üzgünüm, çok pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Karşınıza böyle çıkmasaydım." diye konuştu.

Sanık S.C.Y. ise 15 Temmuz'dan sonra Yurtta Sulh Konseyi grubunu kendisinin kurduğunu ve WhatsApp grubundaki tüm paylaşımları kendisinin yaptığını belirterek "Bazı bakan ve milletvekillerinin telefon numaralarını internetten bularak bu gruba ekledim. Pişmanım ve üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.Ç'nin tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Savcılığınca, siber saldırılarla FETÖ propagandası yaptıkları tespit edilen bilgisayar korsanı suç şebekesi üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin 5 ay süren teknik takibi sonunda, 24 Mayıs 2017'de düzenlenen operasyonda zanlılar çeşitli illerde gözaltına alınmış, WhatsApp programında "Yurtta Sulh Konseyi̇" isimli grup oluşturan şüphelilerin ve grup yöneticisi "albay" takma isimli şahsın, "darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması, aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni benzeri suç örgütü olan bilgisayar korsanı grubuna üye oldukları" belirlenmişti.

Muhabir: Ramazan Kaya