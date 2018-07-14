Fotoğraf:AA/Fatih Mehmet Kürkçü

SAMSUN - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ

Darbe girişimi gecesi demokrasiyi korumaya çalışmanın gururunu yaşayan 24 yaşındaki Taha Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu, yüksek lisans için başvurduğunu söyledi.

Çift ana dal eğitimi kapsamında endüstri mühendisliği de okuduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tesislerinde staj yaptığını belirten Bilgin, arkadaşlarıyla yurda dönerken Jandarma Genel Komutanlığı önünde çatışma olduğunu gördüklerini, yurda vardıklarında Başbakan Binali Yıldırım ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki açıklamaları sonrası sokağa çıktıklarını anlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı önüne ilk gidenler arasında bulunduğuna işaret eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Askerlerle 5 dakika kadar münakaşa edebildik. Askerler tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların içine girip kapaklarını kapattıktan sonra helikopter taradı. Orada birçok şehit ve yaralanan oldu. Ben 13 kişiyle bir halı yıkama şirketi minibüsü ile en yakın hastaneye götürülmüşüm. Hastaneye gittiğimizde doktor, ameliyat edilebilecek kadar iyi olmadığım için yoğun bakımda beklemeye karar vermiş. O günlerden bugünlere geldim. Dedem Rize'nin bir dağ köyünde büyümüş. Adnan Menderes'i çok seviyordu. Onun darbeyle indirilip asıldığını anlatırken gözleri yaşarıyordu. Annem 1980 darbesinde ekmek almaya gönderilmiş mahalledeki bakkala. Askerlerin önünü kestiğini ve nasıl korktuğunu anlatıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için 'Ölür müyüz, başımıza bir şey gelir mi?' diye düşünmeden, vatanı savunma fırsatının elimize geçtiğine inanarak sokağa çıktık ve darbeye karşı koymaya çalıştık. Darbecilere istediklerini sonucu vermediğimiz için mutlu ve gururluyum."

"ASELSAN'da işe girip askerliğimi orada tamamlamak istiyorum"

Bugün de aynı şeyi yapacağını vurgulayan Bilgin, vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle görme ve işitme kaybı yaşadığını aktardı.

Bütün bunlara rağmen asla pişmanlık duymadığını, tam tersine huzurlu olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmamızda, 'Okulu bırakma' gibi bir öğüdü olmuştu. Rektör, hocalarım ve doktorlar bir dönem okula ara vermem gerektiğini söylemişlerdi hastalıktan dolayı ama ben zamanında mezun oldum. Askere gidemeyeceğim, görme ve duymada engellerim var. ASELSAN'da işe girip savunma sanayisi alanında hizmet ederek askerliğimi orada tamamlamak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek istiyorum."

Taha Bilgin'in babası Yılmaz Bilgin de oğlunun 15 Temmuz gecesi vatan ve inancı için çatışmalara korkusuzca girerek gazi olduğunun altını çizerek, "Evlatlarımız, atalarımızın yaptığı gibi memleketi korumak için sadece ceketlerini, bayraklarını alıp üzerlerinde hiç silah yokken tanklara kafa tutacak kadar diriler, güçlüler. Her ülkeden kahramanlar çıkar. Müslüman ülkelerden şehit de çıkar ama tankın önüne güle güle yatan tek şehit Türklerden çıkar." ifadesini kullandı.

Anne Ayşe Bilgin ise oğlunun vücudundaki şarapnel parçaları nedeniyle ölümden döndüğünü, onunla gurur duyduğunu söyledi.