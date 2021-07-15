ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş hitabı gerçekleştiriyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında anma programı düzenleniyor Muğla Valiliği tarafından Marmaris’te “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Anma Programı düzenleniyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Kahramankazan'da düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı”na katılıyor
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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı:

İlanda, ABD yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin." ifadesi kullanıldı.

Kasım İleri   | 15.07.2021
ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı:

Washington

 ABD'deki Türk toplumu, Washington Post gazetesine 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit edilenlerin isimlerinin yer aldığı ve ABD yönetimine, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşını Türkiye'ye iade talebinde bulunulduğu ilan verdi.

"Demokrasinin Zaferi" başlığını taşıyan ilanda 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin isimleri yer aldı.

İlanda 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış bir grup FETÖ teröristinin demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek için Türk halkına silah çektiği ifade edildi.

"Geç gelen adalet, adalet değildir." ifadesinin yer aldığı ilanda, ABD yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin." çağrısı yapıldı.

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