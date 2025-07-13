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Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor.

Rıdvan Tandoğan, Süleyman Özaydın  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf:Süleyman Özaydın/AA

Balıkesir

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz​​​​​​​, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.

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