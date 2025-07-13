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Kartalkaya'daki otel yangını mağduru aile, görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor

10 yaşındaki kızını ve kocasını kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın:"İlk 5 gün boyunca sanık ifadelerini izledik ama kimse sorumluluk almıyor. Bir unvanın içi ancak bu kadar boşaltılabilirdi.Hayret ve acıyla tanık oldum." dedi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Kartalkaya'daki otel yangını mağduru aile, görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor Fotoğraf:Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangında eşini ve kızını kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, adaletin tecelli etmesi için görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.

Olayda eşi Atakan Yalçın ve 10 yaşındaki kızı Derin Elif Yalçın'ı kaybeden, büyük kızıyla kurtulan Yalçın, 19'u tutuklu 32 sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşmalarına katılıyor.

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Yalçın, gazetecilere, büyük bir acıyla sanıkların ifadelerini dinlediğini dile getirerek, "İlk 5 gün boyunca sanık ifadelerini izledik ama kimse sorumluluk almıyor. Bu kadar net. Bir unvanın içi ancak bu kadar boşaltılabilirdi. İnsan kendisini bu kadar küçük düşürmez. Hayret ve acıyla tanık oldum." dedi.

Türk yargısına güvendiklerini ifade eden Yalçın, "Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz ancak sanıkların vicdan göstermesini de bekliyoruz. Çünkü yaşananlar büyük bir vicdansızlık, büyük bir vurdumduymazlık. Verilen ifadelerle adeta bizimle alay ediliyor. Bir kişi çıkıp da ‘Ben görevimi yapmadım, bu yüzden buradayım.’ demedi. Gözümüzün içine bile bakamıyorlar. Bu insanların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz. Emsal bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

Yangın gecesine ilişkin de konuşan Yalçın, şöyle devam etti:

"21 Ocak gecesi ben de oteldeydim. Eşim ve küçük kızımı kaybettim. 8. kattaydık, büyük kızıma sarılarak kurtuldum. Odamız ön cepheye bakıyordu, bu tesadüf sayesinde hayatta kaldık ama eşim ve kızım o kadar şanslı değildi. Göz gözü görmüyordu, duman çoktu. Koridorlarda yönlendirme yoktu. Panik içinde rastgele hareket ettik. Eğer o koridorlarda duman tahliyesi yapılabilseydi, biz bugün bunları konuşmuyor olurduk."

Yalçın, duruşmada dinlenilen müştekilerin kayıplarını anlattığını aktararak, "Duygular sel oluyor ama duymamız gerekiyor. Çünkü 78 kişi sadece bir sayı değil. Yarısı çocuktu. Hepsi tertemiz yürekli insanlardı. Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak çocuklardı. Bu yüzden acımız katlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu sistem nasıl bu kadar bozuldu, içimiz en çok buna yanıyor"

Yangında damadı Atakan Yalçın ve torunu Derin Yalçın’ı kaybeden Akgül Yeşilada da gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, yalnızca otel yönetimini değil, kamu kurumlarının da sorumlu olduğunu söyledi.

Yıllarca devlete hizmet etmiş biri olduğunu dile getiren Yeşilada, şunları kaydetti:

"Bu olay sadece bir otel yangını değil. Bu devletin kurumlarının denetimsizliğinin bir sonucudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı gereken denetimleri yapmamış. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı da sorumluluk almalı. İtfaiyenin ifadeleri kan donduruyor. Bu organize bir denetimsizlik. Bu otelin çalışmasına izin veren herkes sorumludur. Sadece yöneticiler değil, kamu kurumları da. Eğer bu insanlar suçsuzsa, çıksınlar ve bu cesareti göstersinler."

Yeşilada, çocuklarını liyakat ve dürüstlük esasına göre yetiştirdiklerini belirterek, "Bu sistem nasıl bu kadar bozuldu, içimiz en çok buna yanıyor. Geleceğimiz için yanıyor. Hayatını kaybeden canlarımız için zaten büyük bir acı çekiyoruz ama bir de bu denetimsizliğin, bu bozulmuşluğun geleceği de elimizden alması daha da acı veriyor." ifadelerini kullandı.

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