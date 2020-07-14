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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da 2 oğlu ve damadı şehit düşen Muzaffer ninenin acısı dinmedi

FETÖ'nün darbe girişiminde Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ile damadını şehit veren 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, o geceyi unutamıyor.

Osman Karaslan   | 14.07.2020
15 Temmuz'da 2 oğlu ve damadı şehit düşen Muzaffer ninenin acısı dinmedi Fotoğraf: Osman Karaslan / AA

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ile damadını şehit veren 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, o geceyi unutamıyor.

Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gece damadı Lütfi Gülşen ile misafirlikten geldiklerini söyledi.

Eve döndükten sonra bir süre yatıp uyuduğunu, darbe girişimden kızı Menzile Gülşen vasıtasıyla haberdar olduğunu aktaran Gülşen, oğulları Hakan ve Mehmet'in yanı sıra damadı Lütfi Gülşen'in darbecilere karşı sokağa çıktığını ise daha sonra öğrendiğini söyledi.

Muzaffer nine, şöyle konuştu:

"Gittiklerinden sonra haberim oldu. Hakan (Gülşen) ile Mehmet'in (Gülşen) gittiğini bilmiyordum sonradan öğrendim. Duydum ki şehit olmuşlar düşmanın ateşi ile yanmışlar... Oğlum Hakan o gün beni türbeye götürmüştü. 'Yarın tekrar götüreyim anne' demişti, götüremedi. Aynı o günkü gibi içimin acısı hiç dinmiyor, üstüne ekliyor, aklıma gelmediği hiçbir dakika olmaz, her saniye aklımdalar. Çok özledim, resimlerine baka baka ağlaya ağlaya günlerimi tüketiyorum."

Muzaffer Gülşen, 4 yıldır acısının dinmediğini daha da arttığını kaydederek, "Yavrularımla geçirdiğim günleri hatırlayarak geçirdiğim günleri yaşıyorum." dedi.


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