Trump, Epstein dosyalarındaki fotoğrafların kamuya açık şekilde sergilenmesine karşı olduğunu belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında yer alan fotoğrafların kamuya açık olarak sergilenmesine karşı olduğunu belirtti.
Washington/Ankara
ABD’nin Florida eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerdeki fotoğrafların kamuoyuna açıklanmasının "çok kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi.
- ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarından kaldırılan Trump fotoğrafını yeniden yayımladı
- ABD'de paylaşıma açılan Epstein dosyalarının bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi
- Epstein belgelerinde, Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı
- ABD'de Demokratlar, Epstein'in albümünden yaklaşık 70 yeni fotoğraf paylaştı
- ABD'de, Epstein'in albümünden Başkan Trump'ın da yer aldığı 19 yeni fotoğraf paylaşıldı
Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ı sevdiğini belirten Trump, Epstein dosyalarında Clinton’ın fotoğraflarının yer almasına ilişkin, "Bill Clinton’ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum. Diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesini de sevmiyorum. Bence bu, çok kötü bir şey." dedi.
Trump, Epstein ile bağlantılı birçok kişinin yer aldığı fotoğrafların kamuya açık olarak sergilenmesine karşı olduğunu belirterek bazı kişilerin Epstein'in suçlu davranışlarından habersiz olarak kendisiyle tanışmış olabileceğini savundu.
WP: Epstein belgeleri, FBI'ın Trump'ın Epstein’le olan ilişkisine dair ihbar aldığını gösteriyor
The Washington Post, Epstein davasına ait bazı dosyaların, ABD Adalet Bakanlığının web sitesinde pazartesi günü birkaç saat boyunca erişilebilir durumda olduğunu ve sonrasında kaldırıldığını ancak gazetenin belgelere erişilebilirken tüm dosyaları indirdiğini öne sürdü.
Gazetenin bu belgelere dayandırdığı haberine göre, belgeler, FBI'ın Trump'ın 2000'lerin başında Epstein ve mülklerinde düzenlenen partilerle olan ilişkisi hakkında birkaç ihbar aldığını gösteriyor.
Öte yandan söz konusu dosyalarda, bu konuda herhangi bir takip soruşturması yapılıp yapılmadığı veya bu ihbarların doğrulanıp doğrulanmadığı bilgisi yer almıyor.
Dosyalarda, 2021'de Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesine Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e karşı hükümetin açtığı davayla ilgili kayıtlar için bir celp gönderildiği bilgisi yer alırken New York'taki bir ABD savcı yardımcısının, Trump'ın Epstein'ın uçağıyla kaç kez uçtuğuna dair notları da bulunuyor. Bu notlarda söz konusu uçuşlardan birinde, sadece Trump, Epstein ve 20 yaşındaki bir kadın bulunduğu belirtiliyor.
Epstein'ın psikolojik değerlendirmeleriyle ilgili cezaevi yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı dosyalarda, Epstein'ın ölümünden yaklaşık 2 hafta önce kendisini özel bir koğuşta tutma konusundaki konuşmalar da bulunuyor.
Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray, belgelerin neden yayınlandıktan sonra kaldırıldığına ve belgeler hakkındaki diğer sorulara ilişkin yanıt vermedi.
Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağı belirtilmişti
Adalet Bakanlığı internet sitesinden 16 dosya kaldırılmıştı
ABD'de birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.
Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller, incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtmişti.
Jeffrey Epstein olayı
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
