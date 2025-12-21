Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,975.50
BTC/USDT
88,292.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Epstein dosyası

ABD'de paylaşıma açılan Epstein dosyalarının bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelerin, kamuoyuyla paylaşılmasından kısa süre sonra bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
ABD'de paylaşıma açılan Epstein dosyalarının bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi

Washington

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Adalet Bakanlığının erişime açtığı ve dün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyaların ulaşılamaz durumda olduğu belirtildi.

Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğuna değinildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı.

Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi kullanarak kuruma bildirmeleri konusunda insanları yönlendiriyor.

Söz konusu internet sayfasında, "ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih göz önüne alındığında, mağdurlara, diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığının, dosyaların neden artık erişilebilir olmadığına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermediği kaydedildi.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı
İletişim Başkanı Duran'dan deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım
Bakan Güler: Deniz platformlarımız Türkiye'nin askeri diplomasisinin önemli bir parçasıdır

Benzer haberler

ABD'de paylaşıma açılan Epstein dosyalarının bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi

ABD'de paylaşıma açılan Epstein dosyalarının bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi

Epstein belgelerinde, Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı

Epstein'in kız arkadaşı Maxwell, 20 yıllık hapis cezasının bozulmasını talep etti

Epstein'in kız arkadaşı Maxwell, 20 yıllık hapis cezasının bozulmasını talep etti
ABD Senatosundaki Demokratlardan, Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı

ABD Senatosundaki Demokratlardan, Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
ABD'de yargıç, Epstein davasına ait jüri tutanaklarının açıklanması isteğini kabul etti

ABD'de yargıç, Epstein davasına ait jüri tutanaklarının açıklanması isteğini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet