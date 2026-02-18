Dolar
Dünya, Epstein belgeleri

DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfeden Nobel ödüllü ABD'li bilim insanı James Watson'un Jeffrey Epstein'in New York'taki malikanesinde 3 kadınla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Behlül Çetinkaya  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Londra

İngiliz The Telegraph gazetesinin elde ettiği belgelerde, geçen yıl 97 yaşında hayatını kaybeden Watson'un, Epstein'in New York'taki malikanesinin büyük salonunda, muhtemelen 2010'ların sonuna doğru bir tarihte çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Watson, fotoğrafta 3 kadınla birlikte görülürken, kadınlardan birinin elinde Watson'un bilimsel bir makalesinin bulunması da dikkati çekti.

İngiliz Francis Crick ile DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfettiği için 1962 yılında Nobel ödülü alan Watson'un, Epstein'e yakın isimler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, Watson'un 2007 yılında Afrikalılar hakkında yaptığı "bizim kadar zeki değiller" açıklamasının Epstein tarafından da savunulduğuna yer verildi.

Haberde Epstein'in dil bilimci Noam Chomsky ile konuşmalarında yer alan, "James Watson'ın bazı özel görüşleri kamuoyuna açıklandı ve bu nedenle toplumdan dışlandı. Bazı rahatsız edici gerçekleri kabul etmek gerekebilir." ifadeleri buna kanıt olarak gösterildi.

Watson'un ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in malikanesinde fotoğrafının bulunmasının herhangi bir yasa dışı davranışa yöneldiği anlamına gelmediği vurgulanan haberde, bu durumun Epstein'in önemli isimleri çevresinde toplama çabalarının bir göstergesi olduğuna da işaret edildi.

Fotoğrafta yer alan makalenin "Antioksidanlarını Ortadan Kaldırarak Tedavisi Mümkün Olmayan Kanserleri Durdurmak" başlıklı bilimsel çalışma olduğu da kaydedilen haberde, bu çalışmanın 2013'te yayımlandığı kaydedildi.

Elde edilen belgeler arasında, Epstein'e asistanı tarafından 2017'de gönderilen, "Dr Watson size bir makale yolladı. Sizin için yemek masasına bıraktım." yazılı bir e-posta da yer aldı.

Haberde Watson'un söz konusu çalışmayı Danimarka'daki bir derste işlediği bilgisi de paylaşıldı.

İlgili konular
DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı
BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
