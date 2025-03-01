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Yaşam

Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla kaplı ormanda gezinen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fadime Yılmaz Elma, Murat Sulucak  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi

Zonguldak

Kar manzarasını görüntülemek için Göldağı mevkisine giden doğa tutkunları, gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda iki karacayla karşılaştı.

Doğa tutkunları, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.

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