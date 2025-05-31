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Ekonomi

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Filyos Limanı'na ulaştı.

Gökhan Yılmaz, Emre Ayvaz, İbrahim Yozoğlu  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na vardı.

İlk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'yi karşılamak için Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iştiraki TP-OTC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cem Erdem ile diğer ilgililer alana geldi.

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Personel kapasitesi 140 kişi olan, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platform, 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak.

Maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı.

Tersanedeki faaliyetlerin 27 Mayıs'ta tamamlanmasıyla kuru havuzdan çıkarılan platform, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçmişti.

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