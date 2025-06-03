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Gündem

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Miraç Kaya  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.

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