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Yaşam

Zonguldak'ta fırıncı Mustafa Usta, Karadeniz'in lezzeti mancarlı ekmeği sofralara ulaştırıyor

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ekmek ustası Mustafa Berber, Karadeniz lezzetlerinden mancarlı ekmeği bölge halkının sofralarına ulaştırıyor.

Gökhan Yılmaz  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Zonguldak'ta fırıncı Mustafa Usta, Karadeniz'in lezzeti mancarlı ekmeği sofralara ulaştırıyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Zonguldak

İlçede yaşayan 51 yaşındaki ekmek ustası Berber, Karadeniz illerinde yaşayanlar tarafından kara lahana yaprakları kullanılarak genellikle evlerde pişirilen mancarlı ekmeği, 3 yıldır Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki dükkanında satışa sunuyor.

Çocuk yaşlarda başladığı fırıncılık mesleğini 40 yıldır sürdüren Berber, AA muhabirine, mancarlı ekmeğin yöre insanı tarafından çokça tercih edildiğini söyledi.

Ekmeğin ekşi maya ile yapıldığını anlatan Berber, "Kendi yaptığımız mayadan kullanıyoruz. Çok uzun zaman bekliyor, fırında çok kalıyor. Bu nedenle de bayatlama süreci geç oluyor. İnsanların bu ekmeğe ilgisinden çok memnunuz. 3 yıldır yapıyoruz." diye konuştu.

Berber, mancarlı ekmeğin yaklaşık 1 kilogram geldiğini belirterek, "Mancarın kendine has aroması var, bu da ekmeğe yansıyor ve ayrı lezzet katıyor." dedi.

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