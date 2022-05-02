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Yaşam

Zindan Mağarası ziyaretçilerini doğa ile iç içe tarihte yolculuğa çıkarıyor

Doğal güzellikleri, Roma dönemine ait eserleri, halk arasında cildi güzelleştirdiğine inanılan suyu ve bol oksijeniyle ünlenen Zindan Mağarası, Kovid-19 tedbirlerinde sağlanan normalleşmenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Yalçın Çelen   | 02.05.2022
Zindan Mağarası ziyaretçilerini doğa ile iç içe tarihte yolculuğa çıkarıyor Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Zindan Mağarası, doğal güzellikleri, Roma dönemine ait eserleri ve halk arasında cildi güzelleştirdiğine inanılan suyu ile yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor.

Ziyaretçileri ilk olarak Roma Köprüsü'nün karşıladığı 765 metre uzunluğundaki mağara, 1300 rakımda bulunuyor. Mağaranın girişinde bulunan Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Irmak Tanrıçası'nın mozaiği ziyaretçileri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Binlerce yılda oluşan sarkıt, dikit ve sütunların etkileyici atmosferinde, mağarada yer altı deresinden kayalıklara çarparak akan su sesi duyuluyor. Halk arasında cilde iyi geldiği düşünülen ve yapılan analizlerde kalsiyum ve magnezyum zengini olduğu tespit edilen derenin suyu bu yönüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Mağara 20 yıl önce turizme kazandırıldı"

Aksu Özel İdare Müdürü Sinan Altunay, AA muhabirine, Zindan Mağarası'nın çevresindeki tarihi kalıntılarla öne çıkan doğal güzelliklere sahip bir bölge olduğunu söyledi.

Zindan Mağarası bölgesinin tarihte Romalıların yerleşkesi olduğunu belirten Altunay, "Mağara kendiliğinden oluşmuştur. Hala sarkıt oluşumu devam eden, canlılığını korumuş mağaralardandır. Mağaramız 20 yıl önce yürüyüş platformu ve ışıklandırılması yapılarak turizme açılmıştır." dedi.

Yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlıyor

Altunay, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin mağaradan çok etkilediğini ifade ederek, ziyaretçiler arasında mağarayı ilk defa görenlerin de görüp tekrar gelenlerin de olduğunu aktardı.

"Yabancı turistlerin daha yoğun bir ilgisi var. Salgın öncesi yılda 25-30 bin ziyaretçi ağırlanıyordu. Şimdi tekrar eski günlerine döneceğine inanıyoruz." diyen Altunay, mağara içeresindeki yer altı deresinden doğal kaynak suyu aktığını belirtti.

Altunay, "Kayalıkların arasından süzülüp gelen sular gerçekten çok güzel. Mağarada oksijen miktarı fazla olduğu için yürüyüş yaparken rahatlık hissi veriyor. Burada aynı zamanda Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık bir köprü var. Mağaranın önü Romalılar zamanında kutsal alan olarak ilan edilmiş." diye konuştu.

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