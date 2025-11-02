Dolar
Yaşam, insana dair

Isparta'da otobüs şoförü olan kadın çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Isparta'da yaşayan 4 çocuk annesi Sevda Gündüz, çocukluk hayalini gerçekleştirerek halk otobüsü kullanmaya başladı.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Isparta'da otobüs şoförü olan kadın çocukluk hayalini gerçekleştirdi Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Antalya'da bir turizm şirketinde çalışırken Isparta'ya taşınan 45 yaşındaki Gündüz, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu otobüs şoförlüğü yapmaya karar verdi.

Gerekli belgeleri aldıktan sonra ilk adımı atarak halk otobüsü kullanmaya başlayan Gündüz, vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve güvenden de mutluluk duyuyor.

Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Küçük yaşlardan itibaren araba kullandığını ifade eden Gündüz, "Direksiyon başında kendimi çok iyi hissediyorum. Strese girdiğimde direksiyon başına geçmek bana her zaman ilaç gibi geliyor. Artık kendimi bir aşçı olarak değil şoför olarak tanımlıyorum." dedi.

Ispartalıların otobüsün şoför koltuğunda bir kadını görünce çok güzel tepkiler verdiğini anlatan Gündüz, "Beni görünce çok mutlu oluyorlar. Her yolcuyu güler yüzle karşılıyorum. Otobüs adeta bir sohbet ortamına dönüşüyor." diye konuştu.

Kendisi gibi hayal kuran ancak cesaret edemeyen kadınlara da örnek olduğunu dile getiren Gündüz, erkeklerden bir farkları olmadığını, inandıktan ve çabaladıktan sonra kadınların her şeyi başarabileceğini vurguladı.

