Yaşam

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

İzzet Mazı, Gökhan Çalı  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Kentte iki boyunca aralıksız süren yağışın ardından kayak merkezi tamamen karla kaplandı.

Bölgeye gelen bazı vatandaşlar kayak yaparken, bazıları da fotoğraf çektirdi.

Jandarma ekipleri, karın etkili olduğu bölgeye giden sürücülere zincir takmaları, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi'ne giden yol olmak üzere karlı bölgelerde küreme çalışması gerçekleştirdi.

TDK, Türkçe konusunda toplumsal farkındalığı artırmak istiyor

Depremde zarar gören okul sıraları, kültürel figürlü satranç takımına dönüştürüldü

