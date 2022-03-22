Dolar
14.82
Euro
16.31
Altın
1,925.03
ETH/USDT
3,005.50
BTC/USDT
42,508.00
BIST 100
2,169.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yedikuyular Kayak Merkezi 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni, yılbaşından bu yana 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tunahan Akgün   | 22.03.2022
Yedikuyular Kayak Merkezi 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip merkez, son yıllarda Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla bölgede kayak tutkunlarının en çok tercih ettikleri adreslerden biri haline gelmeye başladı.

Konaklama ve kolay ulaşım imkanları bulunan tesis, uluslararası spor organizasyonlarıyla da ön plana çıkıyor.

Genellikle Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerden kayakseverlerin tercih ettiği Yedikuyular Kayak Merkezi'ni, yılbaşından bu yana 300 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu ve şehrin dört mevsim çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Güngör, bölgeyi yılın 12 ayı canlı tutmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burası şehre çok yakın, gelişmeye çok açık. Ülkemizin farklı bölgelerinden gelen misafirlerimizin çok memnun olduğunu gördük. Çok mutlular. Biz burayı sadece kış turizmi açısından değil, 12 ay işletmeyi düşünüyoruz. Çünkü yazın da burası hava akımı açısından çok güzel bir mekan. Dolayısıyla burayı yaza özgü altyapı ile güçlendirip yılın 12 ayı canlı tutmaya gayret ediyoruz. Sezon aralık ayının ortalarında başladı. Öyle tahmin ediyorum ki şu anki yağışlara baktığımızda sezon mart ayının sonuna kadar devam edecek. Şu an 300 bin ziyaretçi sayısını bulduk."

Sezonun tüm hızıyla devam ettiğini belirten Güngör, kayakseverleri, Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini tatmaya ve Yedikuyular'da kayak yapmaya davet etti.

Belediye Başkanı Güngör, Yedikuyular'da gelecek yıl ilave bungalov evlerle otel inşaatının başlayacağını, pist sayısı ve çeşitliliğini artıracaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

Benzer haberler

Yedikuyular Kayak Merkezi 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı

Yedikuyular Kayak Merkezi 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı

İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Fırtına ve kardan zarar gören ağaçlar ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

Fırtına ve kardan zarar gören ağaçlar ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor
Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar

Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar
Protezli beden eğitimi öğretmeni, hem okulda hem de havuzda şampiyon yetiştiriyor

Protezli beden eğitimi öğretmeni, hem okulda hem de havuzda şampiyon yetiştiriyor