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Yaşam

Yaralıyken sahiplendikleri tavşanı hayata bağladılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki arkadaş, laboratuvar ortamında kullanıldığı iddia edilen, kulakları kesilmiş ve 2 ayağında hasar oluşmuş tavşanı sahiplenerek yaşama bağladı.

Ferdi Uzun   | 19.04.2021
Yaralıyken sahiplendikleri tavşanı hayata bağladılar Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın'da iki hayvansever, yaralıyken sahiplenip hayata bağladıkları tavşan "Zulu"nun hikayesini anlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki arkadaş, laboratuvar ortamında kullanıldığı iddia edilen, kulakları kesilmiş ve 2 ayağında hasar oluşmuş tavşanı sahiplenerek yaşama bağladı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir seramik atölyesinde çalışan Sema Ayhan Gökçen ve Pelin Zorlukol, bir arkadaşları aracılığıyla tavşanı 4 yıl önce sahiplendi.

Kulakları kesilmiş, 2 ayağında ve vücudunun birçok bölgesinde hasar oluşmuş hayvanı tedavi ettiren Gökçen ve Zorlukol, tavşana "Zulu" adını verdi.

Tavşanın, atölyenin bahçesinde kedi, köpek, tavuk ve horozun bulunduğu alanda oynaması renkli görüntüler oluşturuyor.

Gazetecilere açıklama yapan Zorlukol, hayvanı aldıklarında çok ürkek olduğunu ve yanına yaklaştırmadığını söyledi.

Zorlukol, "İnsanlardan ve tüm canlılardan çok korkuyordu. Yaralarını tedavisini yapmak bile çok zorluydu. Gergin bir yapısı vardı. Rehabilite sürecinde bize alıştı. Artık bahçede ön ayakları zorlasa da yürüyebiliyor. Şu anda hayatından memnun durumda. Şu anda tek yapamadığı hareket toprağı kazma hareketi." dedi.

Gökçen ise laboratuvar ortamında kullanılan birçok hayvanda böyle üzüntü verici sonuçlar ortaya çıktığını belirterek, "Zulu kurtuldu ama onun gibi binlerce hayvan var. Deney yerine farklı metotlar var ve bunların başarıldığını biliyorum. Etik seçimler yapabiliriz." diye konuştu.

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Yaralıyken sahiplendikleri tavşanı hayata bağladılar

Yaralıyken sahiplendikleri tavşanı hayata bağladılar