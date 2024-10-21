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Yaşam

Washington'da geleneksel Türk Festivali büyük ilgi gördü

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen geleneksel Türk Festivali'ne katılan binlerce kişi, Türk kültürünün, müziğinin ve mutfağının en güzel örneklerini görme imkanı buldu.

Hakan Çopur  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Washington'da geleneksel Türk Festivali büyük ilgi gördü Fotoğraf: Hakan Çopur/AA

Washington

Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Türk Festivali, bu yıl Kongre binasının önündeki Pennsylvania Caddesi'nde düzenlendi.

Türk kültürünün ve mutfağının seçkin örneklerinin tanıtıldığı festivalde, özellikle folklor ekibinin gösterileri, Türk halk müziği konseri ve Türk cumhuriyetlerinden müzisyenlerin eserleri ilgi gördü.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar da katılımcıların ilgisini çekerken, el dokuması Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından incelendi.

Çocuklar için oyunların da düzenlendiği festivalde, katılımcılar canlı müzik ve kültürel etkinliklerle eğlendi.

Bölgede yaşayan binlerce Türk'ün yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere birçok farklı milletten katılımcılar da festivale büyük ilgi gösterdi.

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