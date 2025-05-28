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Yaşam

Van'a gelen tiyatro oyuncuları, gençleri ve çocukları sanatla buluşturdu

Van'da "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" için farklı illerden kente gelen tiyatro oyuncuları, sahneledikleri oyunlarla binlerce çocuğa ve gence mutluluk yaşattı.

Orhan Sağlam, Nazlı Timur  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Van'a gelen tiyatro oyuncuları, gençleri ve çocukları sanatla buluşturdu Fotoğraf: Nazlı Timur/AA

Van

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer almalarını sağlamak amacıyla 2003'ten bu yana şenlik düzenleniyor.

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Van Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Trabzon ve Sivas'tan kente gelen oyuncular, okullarda sahneledikleri birbirinden farklı oyunlarla çocuklarla ve gençlerle buluştu.

19 Mayıs'ta başlayan ve 11 gün sürecek etkinliklerde tiyatro oyunlarının yanı sıra uçurtma şenlikleri, resim, müzik, dans ve kukla oynatma atölyeleriyle izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Festival havasında geçen şenlikte binlerce çocuk ve genç, kültür ve sanat etkinlikleriyle tanıştı.

"Geçen yıl 25 bin çocuğumuza ulaştık"

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, AA muhabirine, bu yıl şenlik kapsamında çocukları ve gençleri, 48 tiyatro oyunu ve 40 atölye etkinliğiyle buluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların tiyatroya ilgi gösterdiğini belirten Erkmen, şunları kaydetti:

"Yedi ayrı devlet tiyatrolarından sekiz ayrı oyun sahnelendi. İlçelerimizdeki 9 okuldan oyunların yer alması bizleri mutlu etti. Şenliğe 22 yıldır vesile olduğumuz için gururluyuz. Geçen yıl 11 gün boyunca 25 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yıl da geçen yılki hedefin üstüne çıkmayı planlıyoruz. Çocukların becerilerini geliştirme adına resim, müzik, heykel ve el sanatları gibi birçok atölyemiz bulunuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen profesyonel hocalarımız, gençlerimize ve çocuklarımıza atölye dersi veriyor."

"Çocuklarla buluşmak aşırı keyifli oluyor"

İstanbul'dan gelen tiyatro oyuncusu Handan Ölçener ise "İlk kez festivale katılıyoruz. Çocuklarla buluşmak hem güzel hem de aşırı keyifli oluyor. Çocukların heyecanlarına ortak oluyoruz. Oyunumuzun çocuklara ulaşmasını sağlamak mutluluk verici. Sahneye çıktımızda alkışlar ve bağrışmalar başlıyor. Yetişkin olduğumuza bakmayın, onlarla buluştuğumuzda heyecandan elimiz ve ayağımız titriyor." dedi.

İlk kez Van'a geldiğini dile getiren tiyatro oyuncusu Abdul Samet Sünbül de "22 yıldır devam eden bu proje bizleri mutlu ediyor. Burada oyunlarımızı sahneleme fırsatı buluyoruz ve çocuklarla bir araya geliyoruz. Sahnelediğimiz oyunla çocukların ilgisini çektiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Festivalin eğlenceli geçtiğini ifade eden çocuklardan Zehra Gümüş, heyecanını, "Burada birçok etkinlikle buluşuyoruz. Farklı oyunlar izledik. Gerçekten keyifli vakit geçiriyoruz." sözleriyle paylaştı.

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