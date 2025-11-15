Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Uşak'ta yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Çalık  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Uşak

Koyunbeyli köyü yakınlarında, keçilerden birinin yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş bir su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Tuna, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri keçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet