Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Uşak'ta yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Uşak
Koyunbeyli köyü yakınlarında, keçilerden birinin yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş bir su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Tuna, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri keçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.
