Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,674.60
BTC/USDT
65,728.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Yaşam

Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Isparta'da çocukları eğlendirdi.

Yalçın Çelen  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Koç, 45'inci ili olan Isparta'da çeşitli etkinliklere katıldı.

Kirazlı Dere, Andık Deresi, Gölcük Gölü ile kent merkezinde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Koç, çeşitli gösteriler yaptı.

Koç'a ziyareti sırasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kostüm ve ayakkabı hediye edildi.

Koç, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 ilde çocuklara moral vermek amacıyla gösteriler yaptığını anımsatarak, 72 gün deprem bölgesinde kaldığını söyledi.

Ülke genelindeki tüm çocuklara ulaşmak için "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezmek için yola çıktığını anlatan Koç, "Güller ve lavantalar diyarı Isparta'dayım. Isparta doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve tarihi ile görülmesi gereken bir kent." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı
Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor
Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan göletin suyu çekildi
AJet'ten gazi, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlara indirim
Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Benzer haberler

Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi

Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi

Isparta'da "Yılın Ahisi" seçilen kaporta ustası 55 yıldır çekiç sallıyor

Bakan Bolat: Gelecek yıl bu zamanlarda yüzde 20'li rakamlarda yıllık enflasyonu görebileceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet