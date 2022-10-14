Dolar
18.59
Euro
18.18
Altın
1,658.25
ETH/USDT
1,336.50
BTC/USDT
19,745.00
BIST 100
3,635.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Saraybosna Müftülüğüne Braille alfabesi ile yazılmış Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kemal Zorlak, Lejla Biogradlija   | 14.10.2022
Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Mevlid-i Nebi Haftası ve Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki müftülük binasında düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanlığı yayımlarından, Braille alfabesiyle yazılmış 10 Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Saraybosna Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus, Türkiye'nin gönül gözüyle dünyayı gören vatandaşlara kıymetli hediyeler verdiğini söyledi.

Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş de projelerine devam edeceklerini, bugünden dolayı da büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bosna Hersek Federasyonu Görme Engelliler Birliği Başkanı Fikret Zuko ise din konusunda da görme engellilere gerekli hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getirerek, bu tarz hediyelerin anlamının büyük olduğunu ifade etti.

Hediye edilen Kur'an-ı Kerimler, İslam Bilimleri Fakültesi, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Visoko Osman Redzovic Medresesi, Saraybosna Kütüphanesi ve Bosna Hersek Federasyonu Görme Engelliler Birliği gibi kurumlara teslim edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır
Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek
İddianamedeki tanık beyanları ve fotoğraflar Semra Güzel'in PKK ile bağını ortaya koydu

Benzer haberler

Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi

Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi

Bosna Hersekli siyasiler AB Komisyonunun 'aday ülke' görüşünden memnun

AB Komisyonu Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi

Bosnalı Hırvat lider Komsic Yüksek Temsilci'nin "dayattığı" kararı mahkemeye taşıdı

Bosnalı Hırvat lider Komsic Yüksek Temsilci'nin "dayattığı" kararı mahkemeye taşıdı
Saraybosnalı polis memuru Efendic, yetim çocuklara yardım için 12 saat koştu

Saraybosnalı polis memuru Efendic, yetim çocuklara yardım için 12 saat koştu
Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oylar yeniden sayılacak

Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oylar yeniden sayılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet