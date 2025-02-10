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Yaşam

Trabzon'da öğrenciler için okul bahçesine kamyonla kar döküldü

Trabzon'un Yomra ilçesinde öğrenciler için kamyonla kar getirilerek okul bahçesine döküldü.

Duyğu Avunduk  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Trabzon'da öğrenciler için okul bahçesine kamyonla kar döküldü

Trabzon

Yomra Merkez Anaokulu Müdürü Sevinç Özdemir, ilçede bu yıl kar yağmaması nedeniyle okuldaki öğrencilerin isteğini Yomra Belediyesi'ne iletti.

Talebi olumlu karşılayan ekipler, ilçeye bağlı Oymalı Mahallesi'nden Fen İşleri Müdürlüğüne ait karla doldurdukları kamyonu okul bahçesine döktü.

Teneffüse çıkan öğrenciler, kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı.

Okul Müdürü Özdemir, AA muhabirine, öğrencilerin karı görünce çok heyecanlandıklarını belirterek, "Duruma inanamadılar. Kamyonun okul bahçesine girmesiyle o kadar büyük kar kütlelerinin dökülmesini şaşkınlıkla izlediler." dedi.

Okul bahçesindeki karla öğrencilerin unutulmaz anlar yaşadıklarını aktaran Özdemir, "Hepimiz çok mutlu olduk, mahalledeki çocuklarda bize eşlik etti. Bu güzel anı yaşamamıza vesile olan Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a teşekkür ederiz. Çocuklarımız ve biz çok mutlu olduk." diye konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise öğrencilerin isteğini yerine getirmekten mutluluk duyduklarına işaret ederek, "Yüksek rakımlı bölgelerden topladığımız karları okulun bahçesine dökerek, öğrenci kardeşlerimizin talebini yerine getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

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