Dolar
35.90
Euro
37.31
Altın
2,855.70
ETH/USDT
2,783.00
BTC/USDT
98,456.00
BIST 100
9,833.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuşuyor Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve Ticaret Bakanı Bolat, Hatay’ın Defne ilçesinde Orhanlı TOKİ Konutları Kura Çekim Töreni’nde konuşuyor
logo
Yaşam

Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanların da katılımıyla kalkan balığının yaşları belirleniyor.

Duygu Avunduk  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı

Trabzon

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) desteğiyle SUMAE'de başlayan "Türkiye'nin Karadeniz sularında deneysel demersal trol araştırması (GSA 29)" çalıştayı devam ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan gelen uzmanlar, kalkan balığının otolitlerinden (balık kulak taşı) yaş yapısını belirlemek için çalışma yürütüyor.

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, AA muhabirine, kalkan balığının otolitlerindeki halkaların sayılarak yaşlarının hesaplandığını söyledi.

Otolitlerin, balıkların yüzmesini, denizde yön bulmasını ve dengede kalmasını sağlayan küçük kemik parçaları olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kasapoğlu, "Aynı kemiklerden bizim kulaklarımızda da yer almaktadır. Otolitlerin üzerinde halka dediğimiz yapılar bulunmaktadır. Bu halkalar açık ve koyu renkte bulunmaktadır. Bir açık ve bir koyu renkli halka balığın bir yaşını temsil eder." dedi.

Kasapoğlu, halka yapılarını inceleyerek balığın kaç yaşında olduğunu tahmin edebildiklerini, bunu yaparak denizlerde hangi yaşta ne kadar kalkan stoku olabileceğini belirlediklerini vurguladı.

Kalkan ve hamside kota uygulamaları olduğuna değinen Kasapoğlu, "Stokumuzu bilmemiz uluslararası alanda kota paylaşımlarında elimizi güçlendirmektedir. Türkiye, Karadeniz'de kalkanı en fazla avlayan ve en yüksek kotaya sahip olan ülkedir." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, çalıştaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinden uzmanların katıldığına işaret ederek, "Uzmanlarla birlikte elimizdeki arşivimizde bulunan otolitlerin yaşlandırmasını yeniden yapıyoruz. Bu konuda bir metot birliğinin sağlanması ve sonrasında da hazırlanacak olan protokollerle stok yönetimine katkılar sağlanarak gelişmesine olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Daha önce barbunya ve çaça balıklarıyla ilgili çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Kasapoğlu, proje kapsamında SUMAE'de otolit merkezi kurulması için altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kasapoğlu, çalışmaların yarına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu
Mersin'de şiddetli rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ani bastıran kar nedeniyle beyaza büründü
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Benzer haberler

Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı

Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı

Trabzon'da akademisyenler ortaokul öğrencilerine deprem teknolojilerini tanıttı

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut olacak

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaz örtüsüyle görüntülendi

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaz örtüsüyle görüntülendi
Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Tarihi minarelerdeki hasarlar "yapay zeka ve çoklu kamera teknolojisi" ile tespit edilecek

Tarihi minarelerdeki hasarlar "yapay zeka ve çoklu kamera teknolojisi" ile tespit edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet