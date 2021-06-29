Euro
10.38
Dolar
8.73
BIST 100
1,360.95
Altın
1,756.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
logo
Yaşam

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi.

Süleyman Elçin   | 29.06.2021
Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Kent sakinleri ve tatilciler denizde serinledi. Bazıları ise şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kişiler de parklardaki gölgelik alanlara oturarak serinlemeye çalıştı.

Sahildekilerin büyük bölümünün maske takmadığı görülürken şezlonglarda güneşlenenler sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava filtreli maskelerin sağlık çalışanlarını Kovid-19'a karşı korumada daha etkili olduğu bildirildi
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Benzer haberler

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından, Antalya'da 2 kardeşin istismarı davasına ilişkin açıklama

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından, Antalya'da 2 kardeşin istismarı davasına ilişkin açıklama

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Denizlerin plastik savaşçıları

Çanakkale Boğazı'nın son teknolojiyle donatılan yeni kurtarma römorkörü görev başında

Çanakkale Boğazı'nın son teknolojiyle donatılan yeni kurtarma römorkörü görev başında
Antalya'nın duvarları 'mural art' ile renklendi

Antalya'nın duvarları 'mural art' ile renklendi
Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü yaşandı

Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü yaşandı