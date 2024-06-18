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Yaşam

Telefonunu satıp ilk arabasını alan Trabzonlu genç nostaljik araba koleksiyoncusu oldu

Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki Murat Karanlık'ın eski model otomobil sevdası, yeni bir hobiye dönüştü.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Telefonunu satıp ilk arabasını alan Trabzonlu genç nostaljik araba koleksiyoncusu oldu Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum - AA

Trabzon

Babasının klasik araba merakından etkilenerek yola çıkan Karanlık, 18 yaşındayken sattığı telefonundan elde ettiği 2 bin 50 liraya 300 lira ekleyerek "Murat 124" aldı.

Böylece "Hacı Murat" sahibi olan Karanlık, bir süre sonra tamamen nostaljik arabalarla uğraşmaya başladı. Kendine koleksiyon kurmaya karar veren Karanlık, yaklaşık 10 yılda 1967 model Vosvos'un da aralarında bulunduğu 300 eski otomobilin modifiye ve bakımlarıyla yakından ilgilendi.

Nostaljik araba tutkusunu sahibi olduğu Lada Vaz 1978-1980 ve 1967 model Vosvos'la sürdüren Karanlık, tek tek süslediği klasik arabalara "zıplama" gibi yeni özellikler de kazandırdı.

"Bu tarz arabalar bende hastalık"

28 yaşındaki Murat Karanlık, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır nostaljik arabalarla uğraştığını söyledi.

Klasik araba merakının kendisinde sevdaya dönüştüğünü dile getiren Karanlık, şu anda 3 araçlık koleksiyonu olduğunu ifade etti.

Karanlık, süreçte 300'ün üzerinde eski model aracın bakım, süsleme ve satışıyla ilgilendiğini aktararak, "Bu tarz arabalar bende hastalık." ifadesini kullandı.

Arabaların süsleme işlerine özellikle önem verdiğini vurgulayan Karanlık, "Eski arabaya gencinden yaşlısına herkes büyük ilgi gösteriyor. Görünce yolda durduranlar, resim ve video çektirmek isteyenler oluyor. Bu da beni mutlu ediyor." diye konuştu.

"Kahverengi arabamı çok seviyorum"

Karanlık, koleksiyonundaki 1980 model kahverengi Lada Vaz ile arasında çok farklı bir bağ olduğunu dile getirerek, "Bana onunla ilgili 'Şu kadar para vereyim sana, sat onu bana.' diye çokça teklifler geldi. Satmayı düşünmediğim için onu hep saklıyorum. Onun dışında diğer araçlara gelen teklifleri değerlendiriyorum." dedi.

Kahverengi arabasını çok sevdiğini belirten Karanlık, "Ona ayrı ilgim var. Onunla tanındım. Onunla da çok insan tanıyor bizi. Türkiye'nin 81 ilinde arabayı da tanıyorlar. O da bizim için güzel bir artı oldu." ifadesini kullandı.

Murat Karanlık, arabalarının ekstra özelliklerinden birinin de zıplamaları olduğuna işaret ederek, bu durumun çok dikkat çektiğini kaydetti.

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