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Yaşam

Gezdiği şehirlerden aldığı eşyaları oğlu ile açtığı kafede sergiliyor

Trabzon'da uzun yıllar çeyiz ürünleri satan Nuray Binay, bir süre önce oğlu ile açtığı kafede 150 liradan 130 bin liraya kadar sergilediği ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Duyğu Avunduk  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Gezdiği şehirlerden aldığı eşyaları oğlu ile açtığı kafede sergiliyor Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Trabzon'da bir süre önce üniversite öğrencisi oğlu ile kafe açan anne Nuray Binay, yurt içi ve yurt dışında gezdiği şehirlerden satın aldığı çeşitli eşyalar ve genellikle kendisinin yaptığı yiyecekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Ortahisar ilçesinde uzun yıllar çeyiz eşyaları satan Binay, ailesiyle gezdiği şehirlerden satın aldığı eşyalarla antika tutkusunu sürdürdü.

Tablolar, koltuk takımları, abajurlar, tabaklar, perdeler, fincanlar, şamdanlar ve bibloların yer aldığı 6 bine yakın eşya ile antikacı açmayı düşünen Binay, oğlunun, eşyaların bir kafede sergilenmesi fikrini olumlu karşıladı.

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Binay, yıllarca biriktirdiği eşyaları ailesiyle birlikte dizayn ettiği kafenin içerisine yerleştirerek antika tutkunlarının beğenisine sundu.

Kafeye gelen müşteriler, Binay'ın da yaptığı yöresel yiyeceklerin tadına bakıp 150 liradan başlayıp 130 bin lirayı bulan eşyaları beğenmeleri halinde satın alabiliyorlar.

İşletme sahibi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi Ahmet Buğra Binay, AA muhabirine, annesinin hayalini ailesiyle birlikte hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Binay, insanları geçmişe götürerek anılarını tazelemek için bu konsepti düşündüklerini belirterek, "İnsanlar ev yapımı tatlılarımızı tadarken aynı zamanda hem kendilerinden bir şeyler buldukları hem de burada huzurla vakit geçirdikleri bir yer yapmaya çalıştık." dedi.

Kafede, Tahran ve Tebriz gibi şehirlerden getirdikleri eşyaların da yer aldığını aktaran Binay, "Açılalı 2 ay oldu ve beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bizim beklentimiz biraz daha alttaydı ama sosyal medyanın sayesinde insanlarda merak ve ilgi oluştu." ifadesini kullandı.

Binay, iki katlı kafede 6 bin eşyayı sergilediklerine işaret ederek, "Stokla birlikte bu rakam çok daha üzerine çıkıyor. Bardağımızdan, fincanlarımıza, tabaklarımızdan, pirinç ürünlerimize, kendi yaptığımız masa sandalye de bunlara dahil. Ürün çeşitliliğimiz çok fazla." diye konuştu.

"Bu benim hayalimdi"

Anne Nuray Binay ise 36 yıl çeyiz eşyaları üzerine satış yaptığı bir iş yerinin bulunduğunu, hayalinin her zaman bir antikacı açmak olduğunu belirtti.

Oğlunun kafe fikri ile farklı bir ortam oluşturduklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Binay, "Bu benim hayalimdi. Çocuklar bana destek olunca bunu gerçekleştirdik. Ben gezmeyi çok seviyorum. Türkiye'de gidip kalmadığım 10 şehir vardır. Anı olsun diye mutlaka oranın özelliğini taşıyan bir şeyler almışımdır." bilgisini paylaştı.

Müşterilerden Çiğdem Aslan da arkadaşının tavsiyesi üzerine kafeye geldiğini ve çok beğendiğini vurgulayarak, "Başka bir konsept olmuş. Kanaviçeye çok meraklı bir insanım. Daha çok annemi hatırladım. Annem de çok severdi, ondan kalan işler de var. Burada ürünleri çok güzel uyarlamışlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, kendisini ev ortamında hissettiğine değinerek, "Gençlerin böyle şeylere meraklı olup özellikle bu konseptlerde bir mekan açması çok önemli. Bizim yaş grubumuzdaki insanların hoşuna gidiyor." sözlerini sarf etti.

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