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Yaşam, insana dair

Zonguldaklı emekli işçi, atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde 15 yıldır resim yapıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki emekli işçi Mithat Altay, atölyeye çevirdiği evinin kömürlüğünde 15 yıldır tuvalleri renklendiriyor.

Tuncay Tokay  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Zonguldaklı emekli işçi, atölyeye dönüştürdüğü kömürlüğünde 15 yıldır resim yapıyor Fotoğraf: Tuncay Tokay/AA

Zonguldak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (ERDEMİR) emekli olan, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Altay, zamanını değerlendirmek amacıyla 15 yıl önce çok sevdiği resim sanatıyla ilgilenmeye karar verdi.

Evinin 4 metrekarelik kömürlüğünü resim atölyesine dönüştüren Altay, burada çalışmalarına başladı.

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İki yıl boyunca ünlü ressam Bob Ross'u internetten izleyerek kendini geliştirmeye çalışan Altay, 200'e yakın insan portresinin yanı sıra hayvan figürleri ve manzaranın yer aldığı resimler yaptı.

Altay, AA muhabirine, profesyonel olarak resim yapmadığını, hobi olarak boş vakitlerini değerlendirdiğini belirterek, "Burayı ileride çocuklarıma hatıra olarak müze gibi bırakmayı düşünüyorum. Elim ayağım tuttuğu sürece resim yapmaya devam edeceğim. Bunlar güzel hobiler." dedi.

İyi bir gözlemci olduğunu dile getiren Altay, çevresinde gördüklerini tuvale yansıtmada başarılı olduğunu anlattı.

Altay, internette gördüğü resim yapma tekniklerini başarıyla uygulayabildiğini aktararak, "Ressam Bob Ross​​​​​​​ benim idolümdür. Onu izleyerek yola çıktım. Allah razı olsun, Aydın Yılmaz hocam da beni destekledi. Çocuklarımın bu işe pek ilgileri yok ama ben onlara burayı müze olarak bırakacağım. Şu anda maket ve çiçek çalışması yapıyorum." ifadesini kullandı.

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