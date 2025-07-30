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Yaşam

Torun sevgisi 55 yıldır kullandığı sigarayı bıraktırdı

Trabzon'da oturan 68 yaşındaki Aydın Kasım, torunlarının isteği üzerine, 55 yıldır kullandığı sigarayı poliklinikten destek alarak bıraktı.

Duyğu Avunduk  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Torun sevgisi 55 yıldır kullandığı sigarayı bıraktırdı Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Ortahisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Kasım, 13 yaşında sigara içmeye başladı.

Yıllarca günde 2 paketten fazla sigara içen Kasım, torunlarının "Dede ne olur sigara içme, öleceksin." sözlerinden etkilendi.

Bunun üzerine "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nı arayan Kasım, ilgililerin yönlendirmesiyle Ortahisar Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezinde yer alan Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurdu.

Kasım, burada aldığı 30 günlük destekle 55 yıldır kullandığı sigarayı bırakmayı başardı.

Yaklaşık 9 aydır sigara içmemenin mutluluğunu yaşayan Kasım, vaktinin çoğunu torunlarıyla geçiriyor.

"Sigarayı daha önce bırakmadığım için pişmanım"

Aydın Kasım, AA muhabirine, önceleri sabah sigara içerek güne başladığını anlattı.

Torunlarının üzülmemesi için sigarayı bırakmayı denediğini ve poliklinikten 30 günlük destek aldığını belirten Kasım, "İnanmıyorum, bırakamam derdim. Çok kötü bağımlısı olmuştum." ifadelerini kullandı.

Kasım, verilen ilaçları kullanırken sigarayı bir anda bıraktığını dile getirerek, "Sigarayı bırakalı 5 gün oldu, 10 gün oldu, aylar geçti ve geldik 9'uncu aya. Allah'ın adına binlerce şükür, sigara daha aklımda yok." diye konuştu.

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Kullananlara sigarayı bırakmaları tavsiyesinde bulunan Kasım, yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini, yemeklerden ve içtiği sudan dahi tat almaya başladığını söyledi.

Kasım, sigarayı daha önce bırakmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Kendi kendini zehirliyorsun. 55 sene içtim. Hem maddi hem manevi hem de sağlık yönünden boşa gitti. Hiç içmeseydim, kısa zamanda bıraksaydım, çok pişmanım." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra torunlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladığını dile getiren Kasım, kararındaki en büyük etkenin torunları olduğunu kaydetti.

"Ona artık rahat sarılabiliyorum"

Kasım'ın 10 yaşındaki torunu Nehir Alya İpek de daha önce dedesinin sigara kullanmasından dolayı kötü koktuğunu belirterek, "Sevmiyordum o kokuyu. Sonra dedemin sigarayı bıraktığını duyunca mutlu oldum." dedi.

İpek, sigara içmenin güzel bir şey olmadığını ifade ederek, "Dedem artık kötü kokmuyor. Ona artık rahat sarılabiliyorum." diye konuştu.

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