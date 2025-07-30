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Yaşam

Görme engelli Nazalin'in okuma azmi üniversite sınavında başarı getirdi

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra annesinin okuduğu kitaplarla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan görme engelli Nazalin Selvi, sözel puan türünde ilk 13 bin öğrenci arasında yer aldı.

Murat Pancar  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Görme engelli Nazalin'in okuma azmi üniversite sınavında başarı getirdi Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Atayurt Mahallesi'nde çiftçi Selahattin ve Emine Selvi'nin kızı Nazalin Selvi, ilköğretimi Adana Oğuzkağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda tamamladı.

Lisede ise ilçedeki Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne giden Selvi, öğretmenlerinin desteğiyle okulundan birincilikle mezun oldu.

YKS'ye hazırlanan doğuştan görme engelli genç kıza, annesi de evde okuduğu kitaplarla yeni bilgiler öğretti.

Girdiği sınavın sözel alanında aldığı 389 puanla başarı sıralamasını 12 bin 697'ye çıkaran Selvi, sevinç yaşadı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültigin Eroğlu, Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Selvi ve öğretmenler, evinde ziyaret ettikleri görme engelli öğrenciyi tebrik etti.

Eroğlu, gazetecilere, öğrencinin başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Selvi'nin eğitimde daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Eroğlu, "Asıl mutluluğumuz Nazalin'in zor şartlarda sınava hazırlanıp, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle diğer görme engelli arkadaşlarına, vatandaşlarımıza cesaret vermesi, onları umutlandırmasıdır." dedi.

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Lise müdürü Cafer Selvi de öğrencinin güçlü hafızaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Nazalin, okulumuzun birincisi oldu. Üniversite sınavında 10 binlerde başarı yakaladı. Bundan sonra da Nazalin'i bırakmayacağız, okutacağız." diye konuştu.

"Kızım okurken, yazarken sürekli yanındaydım"

Anne Emine Selvi de ev işlerinden kalan zamanda kızına ders çalıştırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kızım okurken, yazarken sürekli yanındaydım. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim. Allah'ın izniyle yakında üniversiteye gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız."

Nazalin Selvi de öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımıyla lise eğitimini tamamladığını dile getirerek, üniversitede Ankara'da psikoloji okumayı istediğini anlattı.

Okuldan sonra evde ders çalıştığını söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"Eve geldiğimde annemle çalıştım. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu. Kendi aldığım notları okuyor, ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde sınava hazırlandım. İnşallah üniversite de bu şekilde devam edeceğim. Benim gibi sınava hazırlanacak engelli öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Sizin için engel, sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz, gerçekten kalpten hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın."

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