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Ekonomi

Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde yapılan bal ihracatı 1 milyon 247 bin 634 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk yarısında 10 ülkeye 298 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 247 bin 634 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Almanya, ABD ve Ürdün'ün en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

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Gürdoğan, Almanya'nın en önemli ihraç pazarlarından olduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Almanya'ya bu dönem 491 bin 763 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu ülkeye 376 bin 367 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Böylece Almanya'ya yılın ilk yarısında yapılan bal ihracatı değerde yüzde 31 arttı." dedi.

Almanya'yı 469 bin 657 dolarla ABD ve 84 bin 180 dolarla Ürdün'ün takip ettiğini bildiren Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Bal ihracatını önemsediklerinin altını çizen Gürdoğan, ​​​​​​​hem ihracatı hem de ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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