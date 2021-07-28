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Yaşam

Tekirdağ'da sarıya bürünen ayçiçeği tarlalarında foto safari düzenlendi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya bürünen tarlalarda foto safari etkinliği gerçekleştirildi.

Mesut Karaduman   | 28.07.2021
Tekirdağ'da sarıya bürünen ayçiçeği tarlalarında foto safari düzenlendi

Tekirdağ

Tekirdağ'da sarıya bürünen ayçiçeği tarlalarında foto safari düzenlendi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya bürünen tarlalarda foto safari etkinliği gerçekleştirildi. Karaevli Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasında sarının tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı. Vatandaşlar, ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Karaevli Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasında sarının tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı. Vatandaşlar, ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Pavli Kurgusal Fotoğraf Atölyesince tarlaya yerleştirilen korkuluklar da katılımcıların ilgisini çekti. Katılımcılar korkuluklarla fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarının fotoğrafçılar için doğal stüdyoya dönüştüğünü söyledi.

Ayçiçeği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"İçerisinde fotoğraf sergisinin, resim çalışmalarının, foto safarinin, müzik ve eğlencenin olduğu bir program gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında fotoğraf yarışmamız olacak. Sadece bölgemizden değil Türkiye'nin her yerinden fotoğraf tutkunları ilimize gelip bu güzellikleri karelerine yansıtsın istiyoruz. Yarışmanın şartnamesi Müdürlüğümüzün sitesinde mevcut. Birinci, ikinci, üçüncüye, mansiyona ve sergilemeye değer görülen fotoğraflara para ödülü verilecek."


Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu da ayçiçeklerinin Tekirdağ'a ayrı güzellik kattığını ifade etti.

Çektikleri fotoğraflarla Tekirdağ'ı tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini belirten Üzmezoğlu, "Kurumlarımızın düzenlediği bu tür etkinliklere her zaman destek oluyoruz. Fotoğrafseverleri ayçiçeğinin sunduğu sarı güzelliğe davet ediyorum. Bu sarılık hiçbir yerde yok. Kanolamız, buğdayımız, ayçiçeğimiz sapsarı. Fotoğraf adına Tekirdağ'da her şey var. Bu yüzden ilimizi fotoğrafın merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.

Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri, alanda kurulan stantları gezdi ve ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirdi.


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