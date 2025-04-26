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Yaşam

Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını kente çekiyor

Tekirdağ, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları sebebiyle fotoğrafçıları ağırlıyor.

Mesut Karaduman  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını kente çekiyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Baharın gelişiyle çiçek açan kanolaları görmek için Tekirdağ'ın yanı sıra yakın kentlerden bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de Trakya'nın altın sarısını, kadrajlarına yansıtmaya çalışıyor.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kanola tarlalarının sunduğu eşsiz güzelliği görmek isteyenlerin kente geldiğini söyledi.

İstanbul'a yakın olmasından Tekirdağ'ın her zaman insanların gezi rotasında yer aldığını aktaran Karaküçük, "Kanolalarla kentteki tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunu kullananlar yol boyunda bulunan tarlalarda fotoğraf çekilmeden geçmiyor. İlimizdeki fotoğraf tutkunları ve yakın kentten gelen fotoğrafçılar şehrimizin bu güzelliklerini çektikleri fotoğraflarla kayda alıyor. Fotoğrafçıların çektiği kareler sosyal medya üzerinden yüzlerce kişiye ulaşıyor." dedi.

Kanola tarlasında fotoğraf çekilen Hacer Önal da kanolalarla renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi.

Önal, kanola tarlalarının eşsiz bir görsellik sunduğunu dile getirerek, "Kanola tarlalarının güzelliğini görünce buraya geldik. Kanola tarlaları gerçekten çok güzel. Fotoğraf çekilmeye geldik. Bence herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekiyor." diye konuştu.


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