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Yaşam

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden

Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu, ziyaretçilerine tabiatla iç içe huzur dolu bir ortam sunuyor.

Mesut Karaduman   | 22.07.2022
Tekirdağ'da Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Saray ilçesinde Galata Deresi'nin yakınlarında bulunan kanyon, güzelliği ile doğaseverlere eşsiz seyir zevki yaşatıyor.

Ağaçların arasında yürüyüş yapılabilen kanyonda, ziyaretçiler çadır kurup kamp yapma fırsatı da buluyor.

Tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları da tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, doğal güzelliklerin her mevsim ziyaretçileri kente çektiğini söyledi.

Kanyonun doğasıyla insanlara huzur verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kamp, karavan, macera sevenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Gürgen, kayın ve kızılcık ağaçları ile çevrili, kaya mezarlarının da olduğu bir yer. Burada bulunan Güngörmez Mağarası'nın uzunluğu yaklaşık 40 metre ve 2019 yılında doğal sit alanı ilan edildi. Burası da ilgi çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, insanların tatilde artık doğa ile iç içe zaman geçirebileceği yerleri tercih ettiğini dile getirdi.

Değişen turizmde eko turizmin ön plana çıktığına vurgu yapan Hacıoğlu, "Kanyonda insanlar kamp yapabiliyor, karavanları ile gelebiliyor, özellikle hafta sonları piknik için geliyor. Bölge aynı zamanda ilimizde en fazla manda yetiştiriciliğinin yapıldığı yer. Ziyaretçiler serinlemek için suya giren mandaları görme fırsatı bulabiliyor. Kaya mezarlarının, doğal güzelliklerin, harika bitki örtüsünün olduğu, suyun aktığı yer herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle buranın İstanbul'a yakın olması önemli." diye konuştu.

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